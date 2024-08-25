Aydın'da jandarma ekipleri, traktör devrilmelerinden korunma yöntemleri ve güvenlik önlemlerini anlatmak üzere Efeler, Köşk ve Karpuzlu ilçelerinde 103 traktör sürücüsüne yönelik eğitim düzenledi.

ROPS sisteminin önemi vurgulandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde sağlanan güvenlik eğitimleri, Efeler ilçesi Kadıköy Mahallesi, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi ve Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde faaliyet gösterdi. Eğitimlerde, traktör devrilmelerini artırmaya yönelik ROPS (Devrilme Koruma Sistemi) sisteminin önemi vurgulandı. Ayrıca, traktörlerin gece ve gündüz daha görünür hale gelmesi için reflektör ve sarı flaşör lambanın bulunması gerektiği hakkında bilgi verildi.

Sürücülere broşür dağıtıldı

Eğitim kapsamında, "Kaskımla Güvendeyim" projesi çerçeve motosiklet kullanıcılarına yönelik bilgilendirme de yapıldı. Sürücülerin kask değişiminin önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi gereklilikleri ve hız kurallarına uymanın gerekliliği hakkında bilgi verildi. Eğitimler sonunda, paketler broşürler dağıtıldı.