Aydın İl Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerine yönelik güvenlik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Efeler ve Karpuzlu ilçelerinde gerçekleştirilen etkinliklerde toplam 73 traktör sürücüsü, Rollover Protection System (ROPS) ve reflektör kullanımı hakkında bilgilendirildi.

Eğitim faaliyetlerinin detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, Efeler ilçesindeki Baklaköy ve Kalfaköy mahalleleri ile Karpuzlu ilçesindeki Gölcük Mahallesi’nde bilgilendirme etkinlikleri düzenledi. Bu etkinliklerde jandarma ekipleri, traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin olumsuz sonuçlarını önlemeyi amaçlayan ROPS sistemi ile gece gündüz görünürlüğü arttıran reflektörlerin önemini anlattı.

El broşürleri dağıtıldı

Jandarma ekipleri, sürücülere güvenlik tedbirlerini anlatan el broşürleri de dağıtarak farkındalık yaratmayı amaçladı. Bilgilendirme faaliyetleri sırasında, traktör sürücülerine güvenli sürüş teknikleri hakkında da önemli bilgiler verildi.