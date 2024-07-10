Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralı Cengiz Çınar ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Nuri Çınar'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir-Denizli seferini yapan yolcu treni, Ovaköy Mahallesi'nde bariyer kapalıyken hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Nuri Çınar (54) ve yanındaki yeğeni Cengiz Çınar'a (42) çarptı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.