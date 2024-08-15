İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde büyüme sağlanan bilgiler üzerine çalışma başlattı. Bir süre yapılan ve teknik incelemenin ardından kayıtlı bir adrese dün saat 02.00 sıralarında İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte operasyon düzenlendi. Evin ayrıntıları ve eklentilerinde yapılan aramalarda boyları 5 metreyi bulan ekili halde 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram da kaçırma Hint keneviri ele geçirildi. Evde bulunan Ş.A. gözaltına alındı.

Ş.A. Polisteki ifadesinde Hint kenevirlerini mide kanseri olan babası için diktiğini söyledi. Ş.A. operasyonların ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.