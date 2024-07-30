Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde başlatılan operasyonlar kapsamında, kasten öldürme suçundan aranan şahıslara yönelik planlı ve koordineli çalışmalar gerçekleştirildi. Ekipler, suçluları tek tek tespit ederek etkili bir şekilde yakalamayı başardı.

Yakalanan şahıslar ve ceza durumları

Yapılan operasyonlarda, kasten öldürme suçundan aranan ve müebbet hapis cezası bulunan N.C., 22 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.Ö., 22 yıl hapis cezası bulunan İ.S., 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan V.Ö., 20 yıl hapis cezası bulunan Y.Y., 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.G., 10 yıl hapis cezası bulunan E.K., 6 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.K., 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan H.Ş., çocuğu veya kendini savunamayacak kişiyi öldürme suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç., ve kasten öldürme suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan 11 kişi, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.