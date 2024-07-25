Üniversite tercih dönemi, öğrenciler için hem heyecan verici hem de karmaşık bir süreç olabilir. Doğru yönlendirme ve uzman desteği, bu sürecin başarıyla geçilmesinde kritik bir rol oynar. Efeler Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) Akademi, bu yıl üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı sunarak önemli bir destek sağlıyor.

Bireysel görüşme fırsatı

25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında, hafta içi her gün 09.00 - 16.00 saatleri arasında, Efeler Belediyesi’nin Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak Numara:3/4 adresindeki EFESEM hizmet binasında danışmanlık hizmetleri veriliyor. Üniversite hayali kuran gençler, uzman tercih danışmanlarıyla bireysel olarak görüşme fırsatı bulacaklar. Danışmanlar, her öğrencinin eğitim ve kariyer hedeflerine uygun olarak kişiselleştirilmiş tercih listeleri hazırlıyor ve öğrenciler ile aileleriyle detaylı görüşmeler gerçekleştiriyor.

Üniversite tercihlerinde profesyonel destek

EFESEM Akademi’de, öğrenci ve ailelerinin ilgi alanları, yetenekleri ve hedefleri dikkate alınarak en uygun tercih önerileri sunuluyor. Bu hizmet, öğrencilerin en uygun üniversite programlarını seçmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Üniversite tercih sürecinde profesyonel destek arayanlar, bu fırsatı kaçırmamalı.