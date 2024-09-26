Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehir içindeki ulaşımı daha konforlu hale getirmek için yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Didim ilçesinde Tütüncüler Caddesi'ni modern asfaltla yenileyerek trafiğe açtı.

Modern ulaşım için hızla çalışılıyor

Kent içi ulaşımda sürücü ve yayaların konforunu artırmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, farklı bölgelerde yol yapım projelerine hız kesmeden devam ediyor. Planlı ve çözüm odaklı çalışmalarla, Fen İşleri ekipleri bir dizi yenileme çalışmalarını tamamlamaya devam ediyor. Son olarak, Didim’deki Tütüncüler Caddesi asfalt kaplamasıyla yenilenerek, daha güvenli bir ulaşım için halkın hizmetine sunuldu.

Güvenli ve konforlu ulaşım sağlanıyor

Sıcak asfalt seriminin ardından caddede şerit çizgileri ve yol işaretlemeleri yapıldı. Böylece, Tütüncüler Caddesi yayalar ve sürücüler için daha modern bir görünüm kazanarak trafiğe açıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin yeni hali, mahalle sakinleri tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.

Halktan teşekkür mesajı

Caddenin yenilenmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan vatandaşlar, yapılan hizmetin Didim için büyük bir katkı sağladığını belirterek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.