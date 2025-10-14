Aydın’ın Nazilli ilçesinde 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin’in şüpheli ölümüyle ilgili tutuklu bulunan erkek arkadaşı Ö.K. hakkında hazırlanan iddianamede “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Erkek arkadaşının evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisi Büşra Cin, 30 Mart’ta erkek arkadaşı Ö.K.’nin Karaçay Mahallesi’ndeki evinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ö.K. hakkında “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Adli raporlar şüpheleri güçlendirdi

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün raporunda, sanığa ait el swap örneklerinde ve montunda atış artıkları bulunduğu, atışın bitişik mesafeden yapıldığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi raporunda ise olay yerinde ele geçirilen silah üzerinde hem maktul hem de sanığa ait DNA izlerine rastlandığı ifade edildi.

İddianamede, olay öncesinde sanık Ö.K.’nin Büşra Cin’e “Her şey bitti Büşra, artık bitmiştir, her şey yok olmuştur.” mesajını gönderdiği belirtildi.

Olay yerindeki bulgulara dikkat çekilerek, Büşra Cin’in vücudunun intihar pozisyonuna uymadığı, ellerinin omuz hizasında bükülmüş şekilde bulunduğu ve intihar notu bulunmadığı vurgulandı.

Mahkeme, olayın intihar değil kasten öldürme olduğuna dair yeterli şüphenin oluştuğunu belirtti.

Sanık Ö.K. ifadesinde suçlamaları reddederek, “Büşra ile ayrılma kararı almıştık, tartışmalarımız oldu ancak ona zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.” dedi.

Ne olmuştu?

30 Mart’ta Nazilli Karaçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ö.K. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak evinde misafir ettiği Büşra Cin’i tabancayla vurulmuş halde bulduğunu bildirmişti. Sağlık ekipleri, Cin’in göğsünden vurularak hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kadın hakları savunucuları, davanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini belirterek “Büşra Cin’in ölümü aydınlatılmalı, adalet sağlanmalıdır.” çağrısında bulundu.