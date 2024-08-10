

Aydın'da bölgedeki üreticilerin daha verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirmelerine katkı sağlamayı amacıyla eğitimler sürüyor. Bu kapsamda Gözpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen eğitimde; incirde doğru hasat, doğru kurutma ve doğru depolama yöntemleri üzerinde durulurken, aflatoksin oluşumunun nasıl önlenebileceği konularında da detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Efeler Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, 2024 yılı için hayvancılık destekleri hakkında üreticileri bilgilendirdi. Esen, üreticilerin bu desteklerden en iyi şekilde yararlanabilmesi için gerekli başvuru süreçlerini ve kriterleri açıkladı.



Özellikle incir üretiminde kaliteyi artırmak ve aflatoksin gibi tehlikelere karşı önlem almak isteyen üreticiler için bu tür eğitimler büyük önem taşırken, katılımcılar da eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirek öğrendikleri bilgileri uygulamaya koyacaklarını belirttiler.

Kaynak: İHA