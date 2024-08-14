Gözaltına alınan Ş.A. (34), adliyeye sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ş.A.'nın, ifadesinde kenevirleri mide kanseri olan babası için yetiştirdiğini iddia etmesi dikkat çekti.

Gece operasyonu ile yakalandı

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sandıklı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Bir süre süren fiziki ve teknik takibin ardından, belirlenen adrese İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte sabaha karşı saat 02.00'de operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, bahçede ekili halde 5 metre uzunluğunda 35 kök Hint keneviri ve 5 kilogram kurutulmuş kenevir bulundu. Evde bulunan Ş.A. ise gözaltına alındı.

Kenevirleri babası için ektiğini söyledi

Polis merkezinde ifadesi alınan Ş.A., kenevirleri mide kanseri olan babasının tedavisine destek olmak amacıyla yetiştirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddia, mahkemede kendisini kurtaramadı. Ş.A., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu üretimi ve ticareti suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanma kararı sonrası tepkiler

Ş.A.'nın savunması, yakınları ve mahalle sakinleri arasında tartışmalara yol açtı. Bazı kişiler Ş.A.'nın babası için doğruyu söylediğini savunurken, diğerleri ise uyuşturucu ticaretinin gerekçesiz bir suç olduğunu belirtti. Olay, ilçede büyük yankı uyandırırken, yetkililer uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.