Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik İsabeyli Mahallesi’nde F.Ü. (63) ve N.B.Ü. (33) isimli şahısların ortak ikametine baskın düzenlendi.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonda, 1 adet ruhsatsız 9 mm. tabanca, 265 adet 9 mm. tabanca mermisi, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 7 adet tarihi eser niteliğinde altın sikke ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede, ele geçirilen altın sikkelerin Roma dönemine ait gerçek altın sikkeler olduğu belirlendi. Aydın İl Müze Müdürlüğü ile yapılan ön görüşmede, sikkelerin tarihi değeri doğrulandı.

Adli işlem başlatıldı

Şüpheliler F.Ü. ve N.B.Ü., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.