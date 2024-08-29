Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama sırasında durdurduğu motosiklet sürücüsü, uyuşturucu madde etkisi altında olduğu tespit edilerek cezalandırıldı.

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Motosiklet kullanan şahıs hızla yakalandı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Aydın-Bozdoğan Karayolu üzerinde rutin kontrol yaparken M.K. (31) isimli şüpheliyi durdurdu. Şüpheli, motosiklet kullanırken sergilediği şüpheli davranışlar nedeniyle sağlık kurumuna yönlendirildi. Yapılan uyuşturucu testi pozitif sonuç verdi.

Cezai işlem ve ehliyete el koyma

Jandarma ekipleri, M.K.’ya 46 bin 217 TL idari para cezası uyguladı ve sürücü belgesini 5 yıl süreyle geçici olarak geri aldı. Ayrıca, motosiklet çekiciyle yediemin otoparkına teslim edildi.

Kaynak: İHA