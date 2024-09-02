Aydın’da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımıyla ilgili yürütülen denetimlerde 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden bazıları sağlık kurumlarında yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenirken, üzerlerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Çine, Efeler ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda B.K., D.K., E.A., A.A. ve U.O. isimli şüphelilerin sağlık kontrolünde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Efeler ve Söke ilçelerinde yapılan denetimlerde, B.K. ve U.O.'nun üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturma devam ediyor

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve ele geçirilen maddelerle ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.