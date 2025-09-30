Aydın’da narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 33 yaşındaki S.Ç. yakalanarak tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde S.Ç.’nin uyuşturucu sattığı öğrenildi ve Efeler ilçesinde bulunan evine baskın yapıldı.

Aydın’da zehir tacirine operasyon

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, istihbarat çalışmaları sonrasında S.Ç.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Hemen harekete geçen ekipler, Efeler ilçesinde bulunan S.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan S.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

S.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın Emniyet Müdürlüğü, bu tür operasyonların devam edeceğini ve uyuşturucu suçlarının önlenmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Uyuşturucu ticaretiyle mücadele artarak devam ediyor

Aydın’da emniyet yetkilileri, uyuşturucu suçlarına karşı etkin mücadelenin süreceğini ve il genelinde yapılan operasyonların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Halkın sağlığını tehdit eden uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların artırılacağı ve toplumda güvenli bir ortam yaratılacağı ifade edildi.