Aydın'ın Karacasu ilçesinde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan S.A (51) ve M.K. (22) isimli şahıslara yönelik operasyon başlattı. Karacaören Mahallesi'nde S.A.'nın aracında, ikametinde ve zeytinlik arazisinde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda metamfetamin ve kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10 kök hint keneviri, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.A. tutuklanırken, M.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.