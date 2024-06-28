Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 2 kilo uyuşturucu madde ile yakalanan C.Ö. (42), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon, ilçede uyuşturucu imal ve satışı yapıldığına dair alınan ihbar üzerine gerçekleştirildi.

Operasyonun detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim ilçesinde uyuşturucu imal ve satışı yapıldığına dair aldıkları bilgi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde C.Ö.'ye ait olduğu belirlenen ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo sentetik kannabinoid, 51 gram bonzai, 25 gram metamfetamin ve 27 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucular

Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik kannabinoid, bonzai, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu haplar bulunuyor. Toplamda 2 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli C.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.