Aydın’da uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan denetim ve operasyonlar aralıksız devam ediyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 29 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan soruşturma ve delil toplama işlemlerinin ardından, yakalanan şüphelilerden biri adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

Operasyonlarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aparatları ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında, muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin, 93 gram skunk maddesi, 31 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulunuyor. Bu maddeler ve aparatların, uyuşturucu kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik kullanıldığı belirtiliyor.

Aranan şüpheliler ve yasal süreç

Ayrıca, operasyonlar kapsamında narkotik suçlardan aranan 1 şüpheli ile birlikte toplam 2 şüpheli daha yakalandı. Bu kişilerin yasal işlemleri de başlatıldı.