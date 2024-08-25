Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Ü.K., A.S.Y., E.D. ve O.B. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Operasyon sırasında şüphelilere ait bir adet uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.