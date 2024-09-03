Aydın’ın İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde kullanımına yönelik sıkı bir denetim ve takip süreci yürütüldü.

Ele geçirilen malzemeler

İncirliova ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanımı tespit edilen N.G., B.Y., V.O., C.P., Y.C.S., Z.S., ve B.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon sırasında, 5 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Adli süreç başlatıldı

Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin başlatıldığı bildirildi.