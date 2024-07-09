Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonlar neticesinde bir gün içerisinde 27 şüpheli yakalandı.

Adli süreç sürüyor

Operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda kubar esrar, sentetik hap ve 136 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli süreç devam ediyor.