Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda iki şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri edinilen bilgiye göre Buharkent, Çine, Germencik, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda Çine ve Germencik ilçesinde E.Ö. ve G.G. isimli şüphelilerin yapılan üst aramalarında uyuşturucu ele geçirildi.

Öte yandan Ç.G., M.E.A., E.Ö., K.Y., F.Ç., B.K., G.G. isimli şüpheli şahısların da sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.