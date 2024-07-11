Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımına karşı sürdürdüğü kararlı mücadelesine bir yenisini daha ekledi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma KOM Şube Müdürlüğü tarafından 4 aydır devam eden teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Suç örgütü kıskıvrak yakalandı

Yapılan operasyonların ilk aşamasında, suç örgütü üyesi 2 kişi yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ardından, örgüt lideri O.S. ve diğer üyelerinin de yakalanması amacıyla 14 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Bu ikinci operasyonda, aralarında örgüt lideri O.S.’nin de bulunduğu 4 kişi ve suç örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplamda 7 şüpheli, kıskıvrak yakalandı.

Adliyeye sevk edildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 620 gram metamfetamin, 54 gram kubar esrar, bir adet 7,65 mm çapında tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.