Aydın’da uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen kapsamlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen operasyonda geniş çaplı bir çalışma yapıldı.

Operasyonun detayları

Aydın İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan koordineli çalışmalarda 33 şüpheli yakalandı. Operasyonun yapıldığı gün boyunca, çeşitli adreslerde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda, muhtelif miktarlarda kubar esrar, metamfetamin, kenevir bitkisi, uyuşturucu kullanım aparatı ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı

Yakalanan şahısların üzerinde ve bulundukları yerlerde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddelerin yanı sıra kullanma aparatları da bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.