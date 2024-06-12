Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik Bozdoğan, Çine, Kuyucak, Koçarlı ve Söke ilçelerinde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu kapsamda, Söke ilçesinde C.R.A. ve A.S.Y. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kullanıcılar tespit edildi

Operasyonlarda, N.A., C.R.A., A.S.Y., T.E., Ş.Ö., S.T., M.E. ve B.D. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.