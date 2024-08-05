Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Buharkent, İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen son operasyonlarda, uyuşturucu kullanımı tespit edilen şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Detaylı incelemeler ve tespitler

Yapılan operasyonlar sırasında, E.K., A.Ç., A.T., A.E., M.D., M.K., S.A., ve F.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumlarında yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi. Ayrıca, bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Adli süreç başlatıldı

Tespit edilen bu şahıslar hakkında derhal adli süreç başlatıldı.