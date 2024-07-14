Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde mezarlık yakınında çıkan yangın, hızla yayılarak çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Olay, bölge halkı ve itfaiye ekipleri tarafından hızla fark edildi ve müdahale başladı.

Karpuzlu ilçesi Abak Mahallesi İmamlar Sokak yakınındaki mezarlıkta başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle yangın, yerleşim yerlerine yaklaşık 300 metre kala kontrol altına alındı. Ekiplerin koordineli çabası sayesinde yangının daha fazla yayılması engellendi.

Yangın sonucunda tarım arazileri büyük ölçüde zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Olayın meydana geldiği bölgede zarar gören alanların tespiti ve rehabilitasyon çalışmaları için önlemler alınmaya başlandı.