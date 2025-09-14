Aydın’ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Evde çıkan yangın paniğe yol açtı

Ortaklar Mahallesi Ünlü Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında meydana gelen yangının iddiaya göre klimadan çıktığı belirtildi. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın sırasında evde bulunan Halil Arkun ve Arzu Arkun, Atatürk Devlet Hastanesi’ne; üst katta yaşayan Büşra Günay, Elifnaz Günay ve Melis Hilal Günay ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun kontrol altında olduğu öğrenildi.

Yangında maddi hasar oluştu, inceleme başlatıldı

Evde yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yetkililer yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.