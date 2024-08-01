Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını önlemek amacıyla aldığı tedbirler kapsamında yoğun denetim ve devriye faaliyetlerine devam ediyor. Aydın Valiliği'nin 2024/1 sayılı "Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirler" konulu komisyon kararı doğrultusunda yapılan kontrollerde, yasaklara uymayan 16 kişi tespit edildi ve bu kişilere toplamda 32 bin 832 TL idari yaptırım uygulandı.

Kişi başı 2 bin 52 TL para cezası

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü devriye faaliyetlerinde, Kuşadası, Germencik ve Efeler ilçelerinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişiler tespit edildi. Kuşadası ilçesinde 1, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde 2 ve Efeler ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde 13 kişi olmak üzere toplam 16 kişiye, kişi başı 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi.