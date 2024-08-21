Aydın'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve büyük bir titizlikle kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından, bölgedeki yangın riski devam ediyor. Artan hava sıcaklıkları ve düşük nem oranları, Aydın’da orman yangını tehlikesinin sürdüğünü gösteriyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın’da hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Sıcak havalarla birlikte orman yangınları riskinin de arttığına dikkat çekildi. Özellikle Didim ve Bozdoğan ilçelerinde yaşanan son yangınlar, bölgedeki yangın tehlikesini gözler önüne serdi.

Bakan Yumaklı'dan uyarı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Eylül’e kadar vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınları riskinin halen yüksek olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Yapılan paylaşımda, “Zor bir haftayı geride bıraktık. Ancak meteorolojik veriler, orman yangınları riskinin hala devam ettiğini gösteriyor. Lütfen uyarılara dikkat edelim ve 'Yeşil Vatan'ı tehlikeye atacak davranışlardan kaçınalım” ifadelerine yer verildi.