Aydın’ın Efeler ilçesi Aytepe mevkiinde dün yaşanan orman yangınının ardından bugün yine aynı bölgeden yangın ihbarı alındı. Hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, zeytin ağaçlarının yandığı alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Yangın yine aynı bölgede

21 Temmuz Pazar günü Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Aytepe mevkiinde çıkan yangın, yaklaşık iki saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı. Ancak bugün, bölgedeki zeytin ağaçlarından duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

İhbar üzerine hızlıca harekete geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. İçin için yanan zeytin ağaçlarına müdahale eden ekipler, olası bir yangının önüne geçmek için soğutma çalışmalarını sürdürüyor.