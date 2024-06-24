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Kaza da sürücü ile araçta bulunan itfaiye eri Y.Ş. (22) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Reisköy Mahallesi Çobanağılı mevkisinde çıkan anız yangını ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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