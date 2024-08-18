Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını sonrası yeşil örtü siyaha dönerken, siyaha dönen alanlar havadan ve karadan görüntülendi.

Yangın, 16 Ağustos Cuma Alhisar Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Kırsal alanda başlayan ve hızla ormanlık alanlara yayılan yangın büyük bir felakete yola açtı. Rüzgârın da etkisiyle hızla yayılarak geniş alanları etkisi altına alan yangın, bölgedeki yeşil örtüyü alevlerin etkisiyle tamamen siyaha döndürdü.

Üçüncü gününe giren yangının neden olduğu tahribatın boyutları havadan ve karadan çekilen görüntülerle net bir şekilde gözler önüne serildi. Yangından birçok ev de zarar görürken, Bozdoğan'ın doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü büyük ölçüde yok oldu.

Yangının söndürülmesi için bölgedeki ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken, yangının geride bıraktığı tahribatın izlerinin uzun süre silinmeyeceği belirtiliyor.

Alhisar Mahallesi sakini Feyzullah Baştosun yangının nasıl başladığını ve nasıl hızla yayıldığını anlattı. Baştosun, "Cuma namazından döndük, kahvenin önünde otururken yangın başladı. Alevler yukarıya yükseldi ve rüzgârın da etkisiyle yolun karşısına geçerek diğer alanlara sıçradı ve ilerledi. Yeşillikler simsiyah oldu, kolay bir zamanda da yeşillenmez artık. Evler de yandı, baya zararımız var. Fıstık çamları, kestaneler, cevizler hep yandı. Yeşillik kalmadı artık" diyerek yaşanan felaketi dile getirdi.