Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kaymakam Mehmet Gündoğdu, Orman İşletme Şefi İsmail Göksu ile birlikte Kahvederesi-Döverbeleni güzergahında arazi yollarını ve Karlık Yangın Gözetleme Kulesi'nde incelemelerde bulundu.

Yangın sezonu öncesi hazırlıklar

Kaymakam Gündoğdu ve Orman İşletme Şefi Göksu, bölgede yapılan çalışmaları yerinde gözlemleyerek, orman yollarının durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeler sırasında, yangın sezonunda riskleri azaltmak ve yangınla mücadele kapasitesini artırmak amacıyla yapılan hazırlıkların önemi vurgulandı. Karlık Yangın Gözetleme Kulesi'nde de detaylı bir inceleme yapan Gündoğdu, kule personelinden gözetleme ve yangın ihbar süreçleri hakkında bilgi edindi.

Erken ihbar ve hızlı müdahale

Kaymakam Gündoğdu, yangınla mücadelede erken ihbarın ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığını belirterek, gözetleme kulesinin bu konuda önemli bir rol oynadığını ifade etti. Yangın gözetleme kuleleri, yangınların erken tespiti ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu bu nedenle, yangın sezonu öncesinde yapılan hazırlıklar ve kontrollerin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Mehmet Gündoğdu kimdir?

1994 Isparta’da doğan Mehmet Gündoğdu ilk ve ortaokulu Denizli'de lise öğrenimini ise Antalya'da tamamladı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Gündoğdu ardından 2019 yılında açılan kaymakamlık sınavını kazanarak 2020 tarihinde Denizli Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18.09.2023 tarihli olurlarıyla İlçemiz Kaymakamlığına atanan Kaymakam Mehmet Gündoğdu, 20.09.2023 tarihinde Karacasu’da görevine başlamıştır.