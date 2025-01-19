Aydın’ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde, jandarma ekiplerinin aldığı istihbarat doğrultusunda bir operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. isimli şahıs, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Nazilli'de cinsel saldırı suçundan aranan şahıs gözaltında

Nazilli ilçesi Ketendere Mahallesi’nde gerçekleştirilen diğer bir operasyonda ise, “Basit Cinsel Saldırı” suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. adlı şahıs evinde yakalanarak gözaltına alındı.

İki şahıs cezaevine teslim edildi

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan U.K. ve F.A., sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanan iki şahıs, Söke ve Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevlerine teslim edildi.