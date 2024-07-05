Bozdoğan ilçesinde tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirildi. Havuzda, gençlere yüzme sporunu öğretmek amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında yaklaşık 100 öğrenci, antrenörler eşliğinde yüzme sporunun temel tekniklerini öğreniyor.

"Gençlerimizin sporla buluşmasını hedefliyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle, gençlerin sporla buluşması ve yüzme bilmeyen kimsenin kalmaması hedefleniyor. Bozdoğan'da yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, gençlerin yüzme öğrenmesini sağlamak amacıyla kapılarını açtı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, “Havuzumuz, ilçemizin spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile de gençlerimizin sporla buluşmasını hedefliyoruz” denildi.

Yaklaşık 100 öğrenci, iki grup halinde antrenörler eşliğinde düzenlenen eğitimlere katılıyor. Bu eğitimler, öğrencilere yüzme sporunun temel tekniklerini öğretmek amacıyla düzenleniyor.