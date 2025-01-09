Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, 2 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Adnan Menderes Mahallesi'nde bir dizi suçluyu izlemeye alan polis ekipleri, bölgedeki uyuşturucu satışı yapan iki şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, 46 yaşındaki E.K. ve 34 yaşındaki M.D.'yi takip ederek, yapılan operasyon sonucunda kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara çıkarılan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.