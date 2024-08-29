Aydın’da orman yangınlarını önleme amacıyla yasaklı bölgelere giren 31 kişiye toplamda 63 bin 612 TL idari para cezası kesildi.

Yasaklı alanlarda denetim ve cezalar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında orman yangınlarına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yasaklı ormanlık alanlara izinsiz giren, mangal yakan, piknik yapan ve ot ile anız yakan toplam 31 kişiye, kişi başı 2 bin 52 TL’den toplam 63 bin 612 TL ceza uygulandı. Cezalar, Efeler’de 2, İncirliova’da 1, Karacasu’da 7, Kuşadası’nda 20 ve Kuyucak’ta 1 kişiye verildi.

Jandarma ekiplerinden sürekli denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ormanların korunması ve yangınların önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.