Etkinlikte sahne alan Konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı, muhteşem performansıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin renkli görüntülerine tanıklık eden vatandaşlar, müziğin ve eğlencenin keyfini doyasıya çıkardılar. Yoğun ilginin gözlendiği konserde, Kuyucaklılar güzel bir akşam geçirirken günün stresini müziğin ritmiyle atmış oldular.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada kültür ve sanat etkinliklerinin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızı bu tür etkinliklerle buluşturarak şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.