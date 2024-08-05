

Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları’nda çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Aydın’ın 17 ilçesinde verilen eğitimler devam ederken, spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara 40 branşta eğitimler veriliyor. Ayrıca yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler de düzenlenirken, gençler spor dolu bir yaz geçiriyor.



Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “Gençlerimiz, yaz spor okullarıyla sporla dolu bir yaz geçiriyor. Eğlenceli ve öğretici anlar onları bekliyor” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA