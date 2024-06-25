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Bunun üzerine UMKE, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yelken kanatla Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mevkisinden atlayış yapan Y.Y. (56) adlı kişiden bir süre haber alınamayınca durum, sağlık ve jandarma ekiplerini bildirildi.

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