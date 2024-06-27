Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi, Ege Bölgesi'nde doğal ve endemik bitkiler üzerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aydın'da bulunan iğlek meyvesinin sütünü laboratuvarlarına aldı. Bu çalışma, haziran aylarında incir meyvesinin tozlaşmasında kullanılan iğlek meyvesinin sağlık açısından potansiyel faydalarını araştırmayı hedefliyor.

İğlek sütü, taze incirin olgunlaşmamış döneminde, incirin sap kısmından elde edilen beyaz sıvı olarak bilinir. Geleneksel tıpta ve mutfaklarda özel işlemlerden geçirilerek kullanılan bu sıvı, doğal antioksidanlar ve zengin vitamin içeriğiyle ön plana çıkıyor. Sindirimi kolaylaştırıcı ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle de bilinen iğlek sütü, ayrıca cilt sağlığını destekleyici özelliklere sahiptir.

Hakan Başlık, Karya Farma HBX AR-GE (BAP) Merkezi Koordinatörü, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın amacının dere yataklarında kendiliğinden yetişen ve ekonomik değeri olmayan bitkilerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak olduğunu belirtti. İğlek sütünün direk kullanımının mümkün olmadığını, belirli işlemlerden geçtikten sonra kullanıldığında fayda sağladığını vurguladı.