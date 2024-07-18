Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü'ndeki yüzme havuzunun yenileme çalışmaları tamamlandı. 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek açılışta, ilk kulaçları özel sporcular atacak.

Yeniden hizmete girmeye hazır

ADÜ Merkez Kampüsü içerisinde yer alan yüzme havuzu, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın destekleriyle Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sonrası yeniden hizmete girmeye hazır hale geldi. Yenilenen yüzme havuzu, 20 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek törenle açılacak. Açılışta ilk kulaçlar, özel sporcular tarafından atılacak ve havuz resmen faaliyete geçmiş olacak.

Amaç yüzme sporuna olan ilgiyi artırmak

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, yenilenen yüzme havuzunun bölgedeki spor kültürüne büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Amacımız, sporcularımıza en iyi imkanları sunmak ve Aydın’da yüzme sporuna olan ilgiyi artırmaktır. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında sporcularımıza yüzme eğitimleri sunarak, gençlerimizi yüzme sporu ile tanıştırmayı, geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz. Yenilenen yüzme havuzuyla birlikte, sporcularımız için modern ve sağlıklı bir spor ortamı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yenilenen yüzme havuzu, bölgenin yüzme sporuna olan ilgisini artırmak ve yüzme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla önemli bir tesis olarak öne çıkıyor. Sporcuların ve yüzme tutkunlarının en iyi şartlarda antrenman yapabilecekleri bu modern tesis, Aydın'ın spor altyapısına büyük katkı sağlayacak. Tesis, bölgedeki gençlere ve sporculara modern imkanlar sunarak yüzme sporunu daha geniş kesimlere yaymayı hedefliyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, yenilenen yüzme havuzunda verilecek eğitimlerle, gençlerin yüzme sporuyla tanışması sağlanacak. Bu proje ile Aydın’daki yüzme sporuna olan ilginin artması ve daha fazla gencin yüzme öğrenmesi hedefleniyor. Proje, bölgedeki spor kültürünü canlandırarak gençlere yeni spor olanakları sunacak.