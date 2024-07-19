Aydın'da doğa ve tarihi koruma çalışmalarına öncülük eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), düzenlediği 'Çarşamba Söyleşileri' ile dikkat çekiyor. Bu haftaki söyleşide, yeşil altyapıların kentsel biyolojik çeşitlilik ve dirençli kentler üzerindeki etkileri ele alındı.

Doğa temelli çözümlerle dirençli kentler

EKODOSD'un geleneksel hale gelen Çarşamba Söyleşileri'nde bu hafta “Yeşil Altyapı ve Dirençli Kentler” konusu masaya yatırıldı. Söyleşinin konuğu, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Şat oldu. Doç. Dr. Şat, yeşil altyapıların kentsel biyolojik çeşitlilik, kentsel ekosistemler ve habitatlar üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlattı.

Yeşil, mavi ve gri altyapıların entegrasyonu

Doç. Dr. Beyza Şat, yeşil altyapıların mavi ve gri altyapılarla entegrasyonunun dirençli kentler için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Doğa temelli çözümlerin afet risk azaltımı ve iklim değişikliği ile mücadeledeki rolü üzerine örnekler sundu. Ayrıca, katılımcılarla birlikte Kuşadası özelinde yeşil altyapı ve dirençli kentler oluşturma üzerine neler yapılabileceği tartışıldı.

Hedef kentsel dirençliliği artırmak

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Çarşamba Söyleşileri'nin bu haftaki konuğu Doç. Dr. Beyza Şat oldu. Kendisi, yeşil altyapıların kentsel biyolojik çeşitlilik ve dirençli kentler üzerindeki etkilerini anlattı. Söyleşilerimiz, doğa temelli çözümlerle kentsel dirençliliği artırmayı hedefliyor" dedi. Söyleşi sonunda, katılımcıların sorularını yanıtlayan Doç. Dr. Beyza Şat'a, EKODOSD tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.