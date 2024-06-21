Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın şehri içinde trafiği hızlandıran ve sürüş konforunu artıran çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi Zeybekler Bulvarı'nda önemli bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. İlk olarak yağmur suyu hattı üzerinde yapılan düzenlemelerin ardından, bulvarın genel asfalt yüzeyi sıcak asfalt ile yenilendi. Yolun işaretlemeleri yapılarak şerit çizgileri belirlendi ve böylece cadde trafiğe açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız çerçevesinde, kentimizin farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın amacı, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yollarla seyahat etmelerini sağlamaktır" dedi.

Zeybekler Bulvarı yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, Aydın şehri içindeki ulaşım ağının daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu tür altyapı ve üstyapı projeleriyle şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı ve vatandaşların memnuniyetini sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.