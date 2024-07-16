Aydın'ın Söke ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. Yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaparken kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru ilerleyen otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

Yolcular hastaneye kaldırıldı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan çok sayıda yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.