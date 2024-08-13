Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile bir iş makinesi çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

Kaza, Söke-Milas kara yolunun Gölbent Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Milas yönünde seyir halindeki iş makinesi, U.T. kontrolündeyken, aynı yönde ilerleyen ve S.S. kontrolündeki 35 BAA 137 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan iş makinesi operatörü ve otobüsteki 7 kişiyi ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne taşıdı. İş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza anı, yolcu otobüsünün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün bir anda iş makinesine çarptığı ve çarpışmanın etkileri net bir şekilde görülebiliyor. Kazanın nedenini ve oluş şekliyle ilgili detaylar bu görüntüler üzerinden inceleniyor.

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın nedenine dair detayların belirlenmesi ve benzer kazaların önlenmesi amacıyla yapılan araştırmalar devam ediyor.