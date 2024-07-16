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Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olayda ilk belirlemeye göre 1 kişi öldü, yaralanan çok sayıda yolcu çevre hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

Akdeniz Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu üzerindeki Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüs ünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

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