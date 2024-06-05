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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi temizlik işleri ekibi, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin yüzme havuzuna ait makine dairesinde ilaçlama yaptığı esnada patlama meydana geldi.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzme havuzunun makine dairesinde meydana gelen patlama da 2 belediye çalışanı yaralandı.

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