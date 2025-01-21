Aydın'da Zeytin Toplama Aracı Uçuruma Yuvarlandı! Ölü Ve Yaralılar Var

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Bekirler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, zeytin toplamak için giden işçileri taşıyan araç uçuruma yuvarlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü İbrahim Aztepe olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer 5 kişi ise yaralandı.

Vatandaşlar ihbar etti

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.