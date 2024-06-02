Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir çiftlikte yapılan çatı inşaatı sırasında kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, Yılmazköy-Doğanköy mahalleri arasındaki zeytinlikte yangına neden oldu. Yangın, havadan ve karadan yapılan 1,5 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınırken, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü. Yangına neden olan iki şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

50 dönümlük arazi zarar gördü

Saat 16.30 sıralarında çıkan yangın üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ve 5 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. İlk belirlemelere göre, yangında 50 dönümlük arazideki zeytin ağaçları zarar gördü.

Yangının sebebi bulundu

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, yangının çiftlikte çatı inşaatı sırasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımlardan çıktığını tespit etti. Yangına neden olan şüpheliler D.A. ve Y.A.Ö., gözaltına alındı.

Jandarma, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ederken, yangının bölgedeki zeytin üretimine verdiği zararın boyutu da araştırılıyor.